35 тысяч человек хотят работать в правительстве Петербурга
Кадровый конкурс «Мой город – мои возможности», объявленный правительством Санкт-Петербурга, собрал большое количество желающих поработать в Смольном. Заявки на стажировку подали 35 тысяч человек. Таким образом конкурс составил 350 человек на место.
- Среди 35 тысяч желающих работать в исполнительной власти города – две трети петербуржцев, а также жители других регионов России и даже иностранных государств. Почти половина участников моложе 35 лет, - сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.
По словам председателя комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлии Аблец, задача конкурса - отобрать талантливых кандидатов, которые смогут в будущем стать управленцами и принести пользу городу. С этим согласен и врио губернатора Северной столицы.
- Мы поставили задачу создать систему социальных лифтов, которая позволила бы самым талантливым и целеустремленным реализовать себя в Петербурге, - заявил глава города на Неве.
Итоги конкурса и имена 100 победителей объявят в августе 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU