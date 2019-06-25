2019-06-25T11:12:39+03:00
Общество

35 тысяч человек хотят работать в правительстве Петербурга

Конкурс на стажировку в Смольном составил 350 человек на место
Петр КИБЕР
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Юлия Аблец рассказала, что конкурс на стажировку в Смольный составляет 350 человек на место. Фото: Пресс-служба губернатора СПбЮлия Аблец рассказала, что конкурс на стажировку в Смольный составляет 350 человек на место. Фото: Пресс-служба губернатора СПб
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Кадровый конкурс «Мой город – мои возможности», объявленный правительством Санкт-Петербурга, собрал большое количество желающих поработать в Смольном. Заявки на стажировку подали 35 тысяч человек. Таким образом конкурс составил 350 человек на место.

- Среди 35 тысяч желающих работать в исполнительной власти города – две трети петербуржцев, а также жители других регионов России и даже иностранных государств. Почти половина участников моложе 35 лет, - сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

По словам председателя комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлии Аблец, задача конкурса - отобрать талантливых кандидатов, которые смогут в будущем стать управленцами и принести пользу городу. С этим согласен и врио губернатора Северной столицы.

- Мы поставили задачу создать систему социальных лифтов, которая позволила бы самым талантливым и целеустремленным реализовать себя в Петербурге, - заявил глава города на Неве.

Итоги конкурса и имена 100 победителей объявят в августе 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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