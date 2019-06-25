Комиссия из Москвы проследит за муниципальными выборами в Петербурге

СЕГОДНЯ 12:54 2019-06-25T12:54:49+03:00

За муниципальными выборами в Петербурге проследят из Москвы. Фото: Евгения ГУСЕВА

В горизбиркоме Северной столицы уже зафиксировано около 200 жалоб на различные нарушения

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Делегация из Москвы прибыла в Санкт-Петербург, чтобы проверить, как в городе проходят муниципальные выборы. 10 членов Центризбиркома будут мониторить обстановку в Северной столице и не даст муниципальным комиссиям нарушать избирательное право.

- В июне текущего года в горизбирком и в ЦИК России поступили жалобы на нарушения в деятельности муниципальных избирательных комиссий Петербурга. Основная претензия – несвоевременное информирование о начале выборов, - сообщает пресс-служба Центризбиркома.

При этом в городской избирательной комиссии Северной столицы, куда уже поступило около 200 жалоб о нарушениях от кандидатов в депутаты, потребовали от муниципалитетов обеспечить всем равные права и вернуть избирательную кампанию «в штатный режим».

Напомним, что выборы губернаторов, депутатов региональных парламентов и муниципалитетов пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU