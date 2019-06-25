За мошенничество с квартирами умерших четверо петербуржцев пошли под суд

СЕГОДНЯ 13:22 2019-06-25T13:22:36+03:00

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Смольнинский районный суд Петербурга вынес вердикт по делу о мошенниках, переоформлявших на себя квартиры умерших горожан. Четверо предприимчивых злоумышленников подделывали документы и получали в собственность жилье, бывшее в социальном найме.

- Подельники организовали подачу заявлений о регистрации перехода права собственности на квартиры, предоставив поддельные паспорта и договоры купли-продажи, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Собственность регистрировалась на одного из участников группы или подставных лиц. Все жилье находилось в собственности Петербурга. Ущерб государству оценен более чем в 10 миллионов рублей.

Итогом деятельности группировки стало уголовное дело «Легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения преступления, в особо крупном размере».

Решением судьи двое из подсудимых получили реальные сроки (5 лет, 5 месяцев и 4 года, 7 месяцев) а еще два фигуранта осуждены условно.

ИСТОЧНИК KP.RU