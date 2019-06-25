2019-06-25T13:41:30+03:00
Общество

108 рогов благородного оленя не попали в Россию через Лобок

Вместе с грузом говяжьей оболочки их задержали сотрудники Россельхознадзора
Петр КИБЕР
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Рога оленя не прошли проверку документов и не попали в Россию через границу с Белоруссией. Фото: ursn.spb.ruРога оленя не прошли проверку документов и не попали в Россию через границу с Белоруссией. Фото: ursn.spb.ru
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Партию рогов благородного оленя, а также груз натуральной говяжьей оболочки из Бразилии не пустили в Россию сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

- Автомобили с товаром были остановлены для проведения ветеринарного контроля на российско-белорусской границе в деревне Лобок, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

При изучении документов выяснилось, что отследить 10-тонную партию коровьих кишок (используются в качестве натуральной оболочки для колбас и сосисок) не представляется возможным. В ветеринарном сертификате не было разрешения на ввоз в Евразийский экономический союз (входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия), а также отсутствовали отметки ветеринарного органа страны-производителя.

К оленьим рогам возникла другая претензия. Сертификат на груз был оформлен с нарушением правил - на бумажном носителе, без нанесения QR-кода, что не дает возможность подтвердить его подлинность.

В итоге все 108 рогов благородного оленя, а также говяжья оболочка уехали обратно в Беларусь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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