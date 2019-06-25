108 рогов благородного оленя не попали в Россию через Лобок
Партию рогов благородного оленя, а также груз натуральной говяжьей оболочки из Бразилии не пустили в Россию сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
- Автомобили с товаром были остановлены для проведения ветеринарного контроля на российско-белорусской границе в деревне Лобок, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
При изучении документов выяснилось, что отследить 10-тонную партию коровьих кишок (используются в качестве натуральной оболочки для колбас и сосисок) не представляется возможным. В ветеринарном сертификате не было разрешения на ввоз в Евразийский экономический союз (входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия), а также отсутствовали отметки ветеринарного органа страны-производителя.
К оленьим рогам возникла другая претензия. Сертификат на груз был оформлен с нарушением правил - на бумажном носителе, без нанесения QR-кода, что не дает возможность подтвердить его подлинность.
В итоге все 108 рогов благородного оленя, а также говяжья оболочка уехали обратно в Беларусь.
ИСТОЧНИК KP.RU