Пойманная петербургская наркоманка сдала полиции своих дилеров

СЕГОДНЯ 15:32 2019-06-25T15:32:12+03:00

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В Петербурге стала известная очередная история, подтверждающая, что заниматься продажей наркотиков скрытно, в принципе, не возможно. Рано или поздно найдутся «клиенты», готовые сдать своих поставщиков. Так случилось и с двумя мужчинами, продававшими вещества в метро. Подробности прокуратура петербургского метрополитена рассказала сегодня, 25 июня.

- Еще в 2018 году на станции метро «Беговая» полицейские задержали женщину, у которой при себе было 12 граммов амфетамина. Перепуганная такой ситуацией наркоманка быстро пошла на сделку с правоохранителями и согласилась сдать своих дилеров, - сообщила прокуратура Петербурга.

Во время оперативной работы, правоохранители арестовали двоих мужчин, которые продавали наркотические и психотропные вещества. Причем, для поиска «клиентов» они разработали специальный шифр из символов и слов, чтобы другие их не понимали. Во время обыска у одного из них было найдено 50 граммов гашиша.

Сейчас мужчины, обвиняемые по статье 228 предстанут перед Невским районным судом.

ИСТОЧНИК KP.RU