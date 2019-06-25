2019-06-25T15:32:12+03:00
Происшествия

Пойманная петербургская наркоманка сдала полиции своих дилеров

Женщина помогла правоохранителям задержать сразу двоих наркоторговцев
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Задержанная в метрополитене женщина с наркотиками помогла найти сбытчиков запрещенных веществЗадержанная в метрополитене женщина с наркотиками помогла найти сбытчиков запрещенных веществФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Петербурге стала известная очередная история, подтверждающая, что заниматься продажей наркотиков скрытно, в принципе, не возможно. Рано или поздно найдутся «клиенты», готовые сдать своих поставщиков. Так случилось и с двумя мужчинами, продававшими вещества в метро. Подробности прокуратура петербургского метрополитена рассказала сегодня, 25 июня.

- Еще в 2018 году на станции метро «Беговая» полицейские задержали женщину, у которой при себе было 12 граммов амфетамина. Перепуганная такой ситуацией наркоманка быстро пошла на сделку с правоохранителями и согласилась сдать своих дилеров, - сообщила прокуратура Петербурга.

Во время оперативной работы, правоохранители арестовали двоих мужчин, которые продавали наркотические и психотропные вещества. Причем, для поиска «клиентов» они разработали специальный шифр из символов и слов, чтобы другие их не понимали. Во время обыска у одного из них было найдено 50 граммов гашиша.

Сейчас мужчины, обвиняемые по статье 228 предстанут перед Невским районным судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пенсионер на «Фольксвагене» подбил два грузовика и внедорожник в Ленобласти
Гигантская пробка на трассе «Кола» образуется из-за разведенного моста через Свирь
Петербургская молодежь выйдет на борьбу с рекламой наркодилеров
Рядом с «Авророй» появится ледовая арена Нахимовского училища
По 100 рублей в день планируется собирать с иностранных туристов в Петербурге
В работе отделений Почты России в Петербурге произошел масштабный сбой
В Петербурге задержали Новгородца, отсидевшего два года в колонии за пост во «ВКонтакте»
В Петербурге на участкового напал бойцовский пес
Александр Анюков закончил карьеру игрока и стал помощником Семака в «Зените»
Миллионы за детей: Иностранцы массово покупают младенцев у россиянок
Олег Капитанов возглавит комитет по межнациональным отношениям Петербурга
108 рогов благородного оленя не попали в Россию через Лобок
За мошенничество с квартирами умерших четверо петербуржцев пошли под суд
Комиссия из Москвы проследит за муниципальными выборами в Петербурге
Арбитражный суд не разрешил намывать новый остров в Финском заливе
В Гатчине грабители унесли из автобусного парка 700 тысяч рублей