2019-06-25T15:52:14+03:00
Общество

В Петербурге задержали Новгородца, отсидевшего два года в колонии за пост во «ВКонтакте»

В записи в соцсети активиста усмотрели призыв к экстремизму
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге задержали новгородца за пост в «ВКонтакте»В Петербурге задержали новгородца за пост в «ВКонтакте»Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге задержали гражданского активиста Владимира Тимошенко, который недавно отсидел два года в колонии за пост в социальной сети «ВКонтакте». Ему вменяют призывы к экстремизму за пост, который был опубликован раньше, чем тот, за который его осудили.

- Его задержали полтора часа назад, - рассказал адвокат Виталий Черкасов. - Сказали, что из ФСБ Новгорода. Запретили звонок жене и мне. Сейчас к супруге Тимошенко домой приехали эти самые оперативники ФСБ, опрашивают ее по очень старому посту мужа во «ВКонтакте». Интересно, что он был опубликован еще раньше, чем тот, за который Владимир два года провел в колонии. Оперативники сообщили жене, что Тимошенко вменяют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Напомним, что в 2017 году Красногвардейский районный суд Петербурга признал Тимошенко виновным в возбуждении ненависти к социальной группе «служащие учреждений и институтов государственной власти». Тогда его приговорили к двум годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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