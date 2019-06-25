2019-06-25T16:07:59+03:00
Общество

В работе отделений Почты России в Петербурге произошел масштабный сбой

Проблемы случились из-за обновления программного обеспечения
Петр КИБЕР
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Во вторник отделения Почты России работали со сбоями.Во вторник отделения Почты России работали со сбоями.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Недовольные посетители, пенсионеры, которые не смогли оплатить счета или отправить письмо - такая картина наблюдалась днем 25 июня во многих отделения Почты России в Санкт-Петербурге. Из-за технического сбоя работа почтовиков была остановлена.

- Временный сбой в работе отделений почтовой связи вызван технической ошибкой при установке обновления единой автоматизированной системы отделений, - заявили в пресс-службе регионального Управления федеральной почтовой службы России.

Другими словами, виновниками инцидента стали специалисты, что-то не так сделавшие при обновлении программного обеспечения. Из-за этого все почтовые компьютеры просто зависли. На устранение проблемы ушло несколько часов, но сейчас уже все в порядке. Как заверила корреспондента «КП-Петербург» представитель местного управления Почты России Ксения Грауверг, речи о полном прекращении работы нет.

- Это ошибочная информация. Наоборот, сейчас уже все исправили и почтовые отделения работают в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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