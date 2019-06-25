Рядом с «Авророй» появится ледовая арена Нахимовского училища

СЕГОДНЯ 16:30 2019-06-25T16:30:28+03:00

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На Петроградской набережной Северной столицы все пропитано духом моря. Здесь пришвартован легендарный крейсер «Аврора» а напротив него стоит знаменитое на всю страну Нахимовское училище. И тут же, на Пеньковой улице, строится новый Ледовый комплекс, где будут заниматься спортом сами нахимовцы. Он расположится в перестроенном здании бывшей фильтроозонной станции.

- Большую часть займет хоккейная площадка размером 56 на 25 метров. Сейчас здесь заканчивается монтаж оборудования, а лед на поле появится приблизительно к середине июля, - пишет газета «Петербургский дневник».

Но главная изюминка спортивного центра в том, что ледовая площадка будет «парящей». Строители сделали под ней цокольный этаж, в котором расположатся: тренажерный зал, тир, реабилитационный центр и прочее.

На втором ярусе над полем будут раздевалки и душевые для игроков, а также скалодром. Но главная гордость создателей, что все это расположится в историческом здании, сохраненном для города.

ИСТОЧНИК KP.RU