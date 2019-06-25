Петербургская молодежь выйдет на борьбу с рекламой наркодилеров

СЕГОДНЯ 16:41 2019-06-25T16:41:40+03:00

Изменить размер текста: A A

С тех пор, как появилась система продажи наркотиков по так называемым «закладкам», фасады зданий в Петербурге стали изуродованы преступной рекламой. Сегодня, 25 июня, около ста молодых волонтеров в рамках акции «Синяя птица – безопасная территория» выйдут во все районы города для того, чтобы закрасить эти трафареты с телефонами и адресами сайтов, которые занимаются продажей психотропных веществ.

- Новые незаконные надписи в городе появляются все реже и реже. Тем не менее, у нас еще много работы, поэтому приглашаю всех неравнодушных к проблеме молодых людей присоединиться к акции, - призвал на помощь координатор проекта, начальник отдела развития волонтерского движения Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» Константин Пискун.

Активисты каждую неделю ходят по городу и ищут незаконную рекламу. Сначала информацию о ней они передают в полицию, а после закрашивают символом своего движения – синей птицей. С начала масштабной акции в апреле 2019 года ими уже было закрашено более 300 надписей.

ИСТОЧНИК KP.RU