2019-06-25T16:57:31+03:00
Общество

Гигантская пробка на трассе «Кола» образуется из-за разведенного моста через Свирь

Утром в среду, 26 июня, движение будет полностью перекрыто
Лилия КОЗЛОВА
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Разведенный мост через Свирь соберет пробку на трассе "Кола" . Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»Разведенный мост через Свирь соберет пробку на трассе "Кола" . Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Завтра утром, 26 июня, на трассе «Кола» в Ленобласти снова ожидается большая пробка. В течение двух часов на шоссе будет полностью перекрыто движение для любого автомобильного транспорта в связи с разводкой моста через реку Свирь.

- С 8:50 до 10:50 мост через реку Свирь, который находится на 236 километре трассы «Кола» у города Лодейное Поле в Ленобласти, будет разведен для пропуска негабаритного судна, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Мост через реку Свирь предназначен для одновременного движения как автомобильного, так и железнодорожного транспорта. В связи с этим, поезда, проезжающие по нему, так же могут задерживаться.

Напомним, что трасса «Кола» проходит от Петербурга, до Петрозаводска, далее до Мурманска, Печенги и границы с Норвегией. Так как дорога будет перекрыта в течение двух часов, автомобилистам лучше заранее продумывать свои маршруты, чтобы не попасть в большую пробку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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