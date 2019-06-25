Гигантская пробка на трассе «Кола» образуется из-за разведенного моста через Свирь

СЕГОДНЯ 16:57 2019-06-25T16:57:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Завтра утром, 26 июня, на трассе «Кола» в Ленобласти снова ожидается большая пробка. В течение двух часов на шоссе будет полностью перекрыто движение для любого автомобильного транспорта в связи с разводкой моста через реку Свирь.

- С 8:50 до 10:50 мост через реку Свирь, который находится на 236 километре трассы «Кола» у города Лодейное Поле в Ленобласти, будет разведен для пропуска негабаритного судна, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Мост через реку Свирь предназначен для одновременного движения как автомобильного, так и железнодорожного транспорта. В связи с этим, поезда, проезжающие по нему, так же могут задерживаться.

Напомним, что трасса «Кола» проходит от Петербурга, до Петрозаводска, далее до Мурманска, Печенги и границы с Норвегией. Так как дорога будет перекрыта в течение двух часов, автомобилистам лучше заранее продумывать свои маршруты, чтобы не попасть в большую пробку.

ИСТОЧНИК KP.RU