2019-06-25T17:35:12+03:00
Происшествия

Пенсионер на «Фольксвагене» подбил два грузовика и внедорожник в Ленобласти

Автомобиль вылетел на встречную полосу и начал сбивать все на своем пути
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти произошло массовое ДТПВ Ленобласти произошло массовое ДТПФото: СОЦСЕТИ
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Массовая авария произошла днем во вторник, 25 июня, на трассе «Нарва» в Волосовском районе Ленинградской области. По какой-то причине пенсионер за рулем автомобиля «Фольксваген Тигуан» вылетел на встречную полосу и начал сбивать всех на своем пути. Благо столкновения «лоб в лоб» не произошло.

- 71-летний пенсионер на «Фольксвагене» выехал на встречную полосу, начал вилять по ней и задел сразу три автомобиля. Сначала он задел «КамАЗ» с полуприцепом, за рулем которого находился 50-летний водитель. Потом столкнулся с «Ленд Ровером» под управлением 43-летней женщины. И в заключении въехал в грузовик «Ивеко», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Петербурга.

На удивление в столь массовой аварии пострадавших не много, но есть и тяжелые последствия. С места ДТП медики госпитализировали водителя «Фольксвагена» с травмами средней тяжести, а также его 66-летнюю пассажирку в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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