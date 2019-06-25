2019-06-25T20:22:08+03:00
Происшествия

Двух подруг напоили и ограбили на «Алых парусах» на 160 тысяч рублей

С девушек сняли украшения и забрали мобильные телефоны
Лилия КОЗЛОВА
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Двух петербурженок ограбили на 160 тысяч рублей на "Алые паруса"Двух петербурженок ограбили на 160 тысяч рублей на "Алые паруса"Фото: Олег ЗОЛОТО
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Праздник выпускников «Алые паруса» закончился для двух петербурженок полным разочарованием и заявлением в полицию. Девушки утром 24 июня возвращались домой после ночных гуляний по центру города и познакомились с неправильной компанией.

- Новых «друзей» девушки 23 и 28 лет встретили на углу 1-й линии Васильевского острова и Среднего проспекта. Слово за слово, и подруги решили выпить с компанией предложенный им алкоголь, - пишет «Мойка78».

После этого новоиспеченные «друзья» посадили подруг в автомобиль «Ниссан», довезли до станции метро «Приморская» и оставили там. Чуть позже, когда девушки пришли в себя, обнаружили, что у них пропали ювелирные украшения и мобильные телефоны. Общая сумма ущерба составила 160 тысяч рублей.

Сейчас уже проводится проверка по факту произошедшего и устанавливаются все детали того утра. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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