Двух подруг напоили и ограбили на «Алых парусах» на 160 тысяч рублей
Праздник выпускников «Алые паруса» закончился для двух петербурженок полным разочарованием и заявлением в полицию. Девушки утром 24 июня возвращались домой после ночных гуляний по центру города и познакомились с неправильной компанией.
- Новых «друзей» девушки 23 и 28 лет встретили на углу 1-й линии Васильевского острова и Среднего проспекта. Слово за слово, и подруги решили выпить с компанией предложенный им алкоголь, - пишет «Мойка78».
После этого новоиспеченные «друзья» посадили подруг в автомобиль «Ниссан», довезли до станции метро «Приморская» и оставили там. Чуть позже, когда девушки пришли в себя, обнаружили, что у них пропали ювелирные украшения и мобильные телефоны. Общая сумма ущерба составила 160 тысяч рублей.
Сейчас уже проводится проверка по факту произошедшего и устанавливаются все детали того утра. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU