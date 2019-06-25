К концу недели в Петербурге похолодает до +13 градусов

СЕГОДНЯ 21:22 2019-06-25T21:22:54+03:00

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Погода в Петербурге редко бывает стабильной. То знойная жара сменяется ливнями и грозами, то наоборот теплеет так, что даже ночью можно гулять в одной футболке и шортах. По прогнозам синоптиков, вторая половина этой недели выдастся холодной для лета. Уже завтра, 26 июня, в Северной столице температура воздуха опустится до 15-16 градусов выше нуля.

- В среду, 26 июня, в Петербурге ожидаются дожди и температура воздуха около 16 градусов. В четверг, 27 июня, похолодает до плюс 13 градусов, - сообщают специалисты центра «Фобос».

До конца текущей рабочей недели ожидается пасмурная, холодная погода и дожди. Ночью температура воздуха может опуститься до 10 градусов. Несколько улучшится ситуация только к выходным.

Синоптики обещают, что в субботу, 29 июня, над Петербургом все же выйдет солнце и согреет город до 20 градусов. Остается надеяться, что «викэнд» будет теплым и горожанам не придется просиживать его дома.

ИСТОЧНИК KP.RU