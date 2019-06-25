2019-06-25T21:48:07+03:00
Общество

В Петербурге 2006 выпускников получили золотые медали в 2019 году

Награды «За особые успехи в обучении» удостоены 480 бывших школьников
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургским отличникам учебы вручены заслуженные награды / Фото: СмольныйПетербургским отличникам учебы вручены заслуженные награды / Фото: Смольный
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Сегодня, 25 июня, в Петербурге награждали выпускников школ, которые особо отличились во время учебы. Всего в 2019 году с золотой медалью окончили среднее образование 2006 молодых людей, включая 260 обладателей почетного знака. Чествование лучших выпускников петербургских школ состоялось в «Академии талантов» в Каменоостровском дворце. 143 выпускника вместе с их родителями и педагогами были приглашены на торжественную церемонию награждения медалями «За особые успехи в учении» и почетными знаками правительства Петербурга «За особые успехи в обучении».

- Вы не просто окончили одни из лучших школ нашего города, но и добились при этом выдающихся успехов. И сегодня вы получаете первые заслуженные награды, которые открывают ваш путь к покорению новых высот, - поздравил выпускников вице-губернатор Северной столицы Владимир Кириллов.

Среди награжденных выпускников 38 – бывшие ученики Президентского физико-математического лицея № 239, 13 учились в Губернаторском лицее №30, еще 47 выпускники Академической гимназии № 56. Также награды получили 21 воспитанник Второй Петербургской гимназии и 14 выпускника Аничкого лицея. При этом 18 выпускников были удостоены обеих наград.

Завтра, 26 июня, в ГМЗ «Петергоф» состоится традиционный Бал медалистов с участием лучших выпускников всех образовательных учреждений Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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