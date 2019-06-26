Прогноз погоды на 26 июня в Санкт-Петербурге: Дожди и до +21 градуса

СЕГОДНЯ 07:49 2019-06-26T07:49:44+03:00

В среду в Петербурге будет облачно и с дождем. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Среда - маленькая пятница. Это значит, что настала середина рабочей недели, после которой до выходных рукой подать. Большая часть петербуржцев проведет этот день в трудах, поэтому пасмурная погода не слишком подпортит настроение. А сильных дождей синоптики не обещают.

- 26 июня в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Утром и днем местами кратковременные дожди. Ветер западных направлений, слабый. Температура воздуха составит +19...+21 градус, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Четверг, если верить метеорологам также не обойдется без дождей. Тут они будут посильнее. А в пятницу, в дополнение к осадкам, стоит ждать сильного ветра и похолодания. Ночью 28 июня градусники покажут +11...+13, а в последний рабочий день недели температура не поднимется выше 16 градусов. Почти как осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU