Завод закрылся, салон сгорел: В автоцентре «Форд» на Выборгском шоссе произошел пожар

СЕГОДНЯ 08:15 2019-06-26T08:16:57+03:00

На Выборгском шоссе загорелся автосалон "Форд" и две иномарки рядом с ним. Фото: vk.com/spb_today

Пострадало само здание, а также две припаркованных рядом машины [видео]

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Поклонникам автомобильной марки «Форд» в последнее время не везет. Сначала, в марте нынешнего года, компания заявила о закрытии двух из трех заводов в стране (в том числе во Всеволожске) и уходе с российского рынка легковых автомобилей, а тут новая напасть - обгорел петербургский автосалон фордовского дилера.

- Выборгское шоссе, горят машины у автосалона «Форд» и само здание. Службы на месте, - написали очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На Выборгском шоссе в Петербурге горел автосалон "Форд". Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Известно, что огонь вспыхнул около часа ночи 26 июня. На место возгорания быстро приехали четыре пожарных расчета из 17 бойцов МЧС. Сам салон и две припаркованные иномарки в этот момент уже хорошо горели.

- В трехэтажном здании горела обстановка на площади 30 квадратных метров. В автомобиле марки «Рено» выгорел моторный отсек и салон, в автомобиле марки «Субару»выгорел салон, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Несмотря на небольшую площадь пожара, полностью закончить работы удалось лишь через три с половиной часа. По предварительным данным, в огне никто не пострадал. Причины возгорания установят инспектора противопожарной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU