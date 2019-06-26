На проспекте Наставников трамвай «Чижик» сбил велосипедиста

СЕГОДНЯ 09:16 2019-06-26T09:16:11+03:00

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Серьезное ДТП осложнило движение по проспекту наставников утром 26 июня. Около 7:15 в зоне пешеходного перехода трамвай «Чижик» сбил велосипедиста. Мужчина получил серьезные травмы и был отправлен в Александровскую больницу.

- Пострадавший был одет в темные шорты и белую футболку или поло. Велосипед черный, - сообщают очевидцы аварии в соцсетях.

Возможно, что эта информация поможет родным мужчины, которые будут его искать.

По предварительным данным, велосипедист ехал по пешеходному переходу, вместо того, чтобы спешиться. Впрочем, точные причины и обстоятельства аварии установят сотрудники ГИБДД. В этом должны помочь записи с видеокамер и автомобильных регистраторов.

Напомним, что накануне на Большом проспекте Васильевского острова троллейбус насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу на красный свет светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU