Две 16-летние школьницы оказались в больнице после отравления таблетками
Два одинаковых случая отравления школьниц таблетками расследует петербургская полиция. О ЧП с несовершеннолетними стражам порядка сообщили медики, которым пришлось госпитализировать девушек.
- 25 июня в тяжелом состоянии из квартиры дома 39 по Заневскому проспекту с отравлением лекарственными препаратами была увезена в больницу 16-летняя девушка.
Известно, что пострадавшая учится в восьмом классе одной из школ Красногвардейского района Петербурга. В причинах инцидента разбираются полицейские.
Другой, полностью аналогичный случай днем ранее произошел на другом конце города, в Выборгском районе Северной столицы. 24 июня также 16-летнюю школьницу госпитализировали с отравлением лекарственными препаратами из дома номер 21 по Поэтическому бульвару.
Состояние девушки оценивается медиками как тяжелое.
ИСТОЧНИК KP.RU