Две 16-летние школьницы оказались в больнице после отравления таблетками

СЕГОДНЯ 09:58 2019-06-26T09:58:25+03:00

В Петербурге две 16-летние школьницы оказались в больнице с отравлением таблетками. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Два одинаковых случая отравления школьниц таблетками расследует петербургская полиция. О ЧП с несовершеннолетними стражам порядка сообщили медики, которым пришлось госпитализировать девушек.

- 25 июня в тяжелом состоянии из квартиры дома 39 по Заневскому проспекту с отравлением лекарственными препаратами была увезена в больницу 16-летняя девушка.

Известно, что пострадавшая учится в восьмом классе одной из школ Красногвардейского района Петербурга. В причинах инцидента разбираются полицейские.

Другой, полностью аналогичный случай днем ранее произошел на другом конце города, в Выборгском районе Северной столицы. 24 июня также 16-летнюю школьницу госпитализировали с отравлением лекарственными препаратами из дома номер 21 по Поэтическому бульвару.

Состояние девушки оценивается медиками как тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU