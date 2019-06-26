2019-06-26T10:26:00+03:00
Авто

Между Парашютной улицей и проспектом Культуры на два месяца полностью перекроют внешнее кольцо КАД

Пробки будут грандиозные
Петр КИБЕР
Поделиться:
Автомобилисты, готовтесь. Встанут все. Фото: УПРДОР "Северо-Запад"Автомобилисты, готовтесь. Встанут все. Фото: УПРДОР "Северо-Запад"
Изменить размер текста:

На два месяца жизнь петербургских автомобилистов, которые пользуются северной частью КАД, грозит превратиться в ад. Из-за работ по расширению участка трассы, будет полностью перекрыто движение по внешнему кольцу на отрезке от развязки с проспектом Культуры до съезда на Парашютную улицу.

- С 1 июля по 1 сентября 2019 года будет полностью перекрыто внешнее кольцо КАД. Движение в оба направления будет осуществляться по внутреннему кольцу по одной полосе в каждом направлении, - сообщает пресс-служба УПРДОР «Северо-Запад».

Причиной для неудобств станет начало работ по строительству третьей полосы на северном участке Кольцевой дороги. Впрочем вряд ли автомобилистов это успокоит. Несмотря на понимание необходимости реконструкции, недовольных будет много.

А учитывая интенсивное движение на участке и дачников, нагружающих КАД, пробки обещают быть грандиозными.

Напомним, что работы по расширению трассы с четырех до шести полос на участке от пересечения с ЗСД до развязки с Приозерским шоссе завершатся в ноябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге изъяли и сожгли 200 килограммов «санкционки»
После жалоб петербуржев чиновники убрали в центре города незаконные летние кафе
Через год на реках и каналах Петербурга могут появиться электрические «Каракатицы»
Петербургские депутаты одобрили закон, запрещающий иностранцам работать экскурсоводами
Глава фракции ЛДПР в петербургском ЗакСе Олег Капитанов сдал депутатский мандат
Компания Л1 начинает заселение ЖК «Маршал»
Скоростную железнодорожную магистраль Москва-Петербург оценили в 1,5 триллиона рублей
В Кировском и Красносельском районах Петербурга пройдут испытания теплосетей
Две 16-летние школьницы оказались в больнице после отравления таблетками
Церковь Святого равноапостольного князя Владимира в Лисьем Носу признали памятником
На проспекте Наставников трамвай «Чижик» сбил велосипедиста
Движение по Богатырскому проспекту откроют уже в августе, но пока по временной схеме
Завод закрылся, салон сгорел: В автоцентре «Форд» на Выборгском шоссе произошел пожар
Прогноз погоды на 26 июня в Санкт-Петербурге: Дожди и до +21 градуса
В Петербурге 2006 выпускников получили золотые медали в 2019 году
К концу недели в Петербурге похолодает до +13 градусов
Троллейбус сбил насмерть мужчину у метро «Василеостровская»
Змея выползла на дорогу в час пик на севере Петербурга
Двух подруг напоили и ограбили на «Алых парусах» на 160 тысяч рублей