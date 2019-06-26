Между Парашютной улицей и проспектом Культуры на два месяца полностью перекроют внешнее кольцо КАД

СЕГОДНЯ 10:26 2019-06-26T10:26:00+03:00

Изменить размер текста: A A

На два месяца жизнь петербургских автомобилистов, которые пользуются северной частью КАД, грозит превратиться в ад. Из-за работ по расширению участка трассы, будет полностью перекрыто движение по внешнему кольцу на отрезке от развязки с проспектом Культуры до съезда на Парашютную улицу.

- С 1 июля по 1 сентября 2019 года будет полностью перекрыто внешнее кольцо КАД. Движение в оба направления будет осуществляться по внутреннему кольцу по одной полосе в каждом направлении, - сообщает пресс-служба УПРДОР «Северо-Запад».

Причиной для неудобств станет начало работ по строительству третьей полосы на северном участке Кольцевой дороги. Впрочем вряд ли автомобилистов это успокоит. Несмотря на понимание необходимости реконструкции, недовольных будет много.

А учитывая интенсивное движение на участке и дачников, нагружающих КАД, пробки обещают быть грандиозными.

Напомним, что работы по расширению трассы с четырех до шести полос на участке от пересечения с ЗСД до развязки с Приозерским шоссе завершатся в ноябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU