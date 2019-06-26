Скоростную железнодорожную магистраль Москва-Петербург оценили в 1,5 триллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-26T13:55:19+03:00

Трассу длиной в 800 километров могут начать проектировать уже в 2019 году

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В правительстве России вновь всерьез рассматривают проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом. Если трасса появится, то поезда будут ходить от одной столицы в другую за два часа. Стоимость проекта оценивается в 1,5 триллиона рублей.

- Предварительная оценка есть. Она примерно такая же, как у трассы Москва - Казань, - 1,5 триллиона рублей, - рассказал ТАСС вице-премьер правительства России Максим Акимов.

Высокая стоимость проекта обусловлена дорогой землей, по которой должна пройти железная дорога. Основную трудность при реализации проекта представляет строительство заходов в города.

Пока неизвестно, каким образом будет финансироваться создание ВСМ. Возможно средства пойдут из госбюджета и от инвесторов. Если принципиальное решение о реализации проекта примут, то проектирование начнется в конце 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU