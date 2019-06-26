2019-06-26T13:55:19+03:00
Общество

Скоростную железнодорожную магистраль Москва-Петербург оценили в 1,5 триллиона рублей

Трассу длиной в 800 километров могут начать проектировать уже в 2019 году
Петр КИБЕР
Поделиться:
По новой трассе поезда смогут хоить вдвое быстрее "Сапсанов".По новой трассе поезда смогут хоить вдвое быстрее "Сапсанов".Фото: Петр СОКОЛОВ
Изменить размер текста:

В правительстве России вновь всерьез рассматривают проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом. Если трасса появится, то поезда будут ходить от одной столицы в другую за два часа. Стоимость проекта оценивается в 1,5 триллиона рублей.

- Предварительная оценка есть. Она примерно такая же, как у трассы Москва - Казань, - 1,5 триллиона рублей, - рассказал ТАСС вице-премьер правительства России Максим Акимов.

Высокая стоимость проекта обусловлена дорогой землей, по которой должна пройти железная дорога. Основную трудность при реализации проекта представляет строительство заходов в города.

Пока неизвестно, каким образом будет финансироваться создание ВСМ. Возможно средства пойдут из госбюджета и от инвесторов. Если принципиальное решение о реализации проекта примут, то проектирование начнется в конце 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге изъяли и сожгли 200 килограммов «санкционки»
После жалоб петербуржев чиновники убрали в центре города незаконные летние кафе
Через год на реках и каналах Петербурга могут появиться электрические «Каракатицы»
Петербургские депутаты одобрили закон, запрещающий иностранцам работать экскурсоводами
Глава фракции ЛДПР в петербургском ЗакСе Олег Капитанов сдал депутатский мандат
Компания Л1 начинает заселение ЖК «Маршал»
В Кировском и Красносельском районах Петербурга пройдут испытания теплосетей
Между Парашютной улицей и проспектом Культуры на два месяца полностью перекроют внешнее кольцо КАД
Две 16-летние школьницы оказались в больнице после отравления таблетками
Церковь Святого равноапостольного князя Владимира в Лисьем Носу признали памятником
На проспекте Наставников трамвай «Чижик» сбил велосипедиста
Движение по Богатырскому проспекту откроют уже в августе, но пока по временной схеме
Завод закрылся, салон сгорел: В автоцентре «Форд» на Выборгском шоссе произошел пожар
Прогноз погоды на 26 июня в Санкт-Петербурге: Дожди и до +21 градуса
В Петербурге 2006 выпускников получили золотые медали в 2019 году
К концу недели в Петербурге похолодает до +13 градусов
Троллейбус сбил насмерть мужчину у метро «Василеостровская»
Змея выползла на дорогу в час пик на севере Петербурга
Двух подруг напоили и ограбили на «Алых парусах» на 160 тысяч рублей