2019-06-26T12:14:05+03:00
Общество

Компания Л1 начинает заселение ЖК «Маршал»

Многосекционный дом на 1472 квартиры введен в эксплуатацию в конце 2018 года
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ЖК «Маршал» располагается на пересечении проспектов Маршала Блюхера и Кондратьевского, недалеко от станции метро «Лесная». Фото Компании Л1.ЖК «Маршал» располагается на пересечении проспектов Маршала Блюхера и Кондратьевского, недалеко от станции метро «Лесная». Фото Компании Л1.
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С 16 июля 2019 года Компания Л1 начнет заселение ЖК «Маршал» в Санкт-Петербурге. Выдача ключей будет производиться по установленному графику, ознакомиться с которым можно на официальном сайте Компании.

Напомним, жилой комплекс комфорт-класса «Маршал» был введен в эксплуатацию в конце прошлого года. Это многосекционный дом переменной, от 16 до 17 этажей, высотности площадью более 95 тысяч квадратных метров. Здесь представлены 1472 квартиры различных планировочных решений: от студий до трехкомнатных, а также коммерческие помещения и два паркинга, подземный и надземный, в сумме на 348 машиномест.

Во дворе выполнено благоустройство: установлены игровые городки для детей, обустроены зоны для отдыха и занятий спортом, высажены деревья и декоративные растения.

Новостройка располагается на пересечении проспектов Маршала Блюхера и Кондратьевского, недалеко от станции метро «Лесная». Эта локация находится в удалении от плотной застройки района, прилегающего к Кушелевской дороге, и полностью обеспечена объектами социальной, торговой и транспортной инфраструктуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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