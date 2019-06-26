2019-06-26T13:33:01+03:00
Общество

Через год на реках и каналах Петербурга могут появиться электрические «Каракатицы»

Новые, экологически чистые прогулочные катера обещает запустить одна из судоходных компаний города
Петр КИБЕР
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Уже в следующем году в Петербурге могут появиться электрические катера.Уже в следующем году в Петербурге могут появиться электрические катера.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Электрификация автомобильной отрасли идет семимильными шагами. Каждый уважающий себя производитель имеет в модельном ряду авто на электричестве. Но и кораблестроение не отстает от времени. В следующем году в Петербурге могут появиться экологически чистые прогулочные катера на электрическом приводе.

- Городские власти и один из крупнейших игроков рынка речных перевозок договорились о развитии пилотного в России проекта пассажирских маломерных судов на электричестве, - пишет «Коммерсант».

По собственным источникам издания, первые два судна проекта «Каракатица» выйдут в рейсы уже в навигацию 2020 года. Сейчас два аналогичных катера, но с обычными дизельными двигателями уже бороздят реки и каналы Северной столицы.

В перспективе планируется перевести все суда, ходящие по Фонтанке и Мойке на электрическую тягу. Для зарядки катеров на причалах установят специальные силовые станции - «электрозаправки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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