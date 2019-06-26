В Петербурге изъяли и сожгли 200 килограммов «санкционки»
Нельзя, значит нельзя. И даже если сыр вкусный, а сервелат прямо тает во рту и все это очень хочется, то тоже нельзя. Запрещено. Санкции. Уже пять лет прошло с того момента, когда Россия ответила на введенные против нее ограничения, а петербуржцы все продолжают пробовать на зуб импортные продукты. Рейд по магазинам, торгующим «санкционкой», провели сотрудники Россельхознадзора.
- В ходе контрольно-надзорных мероприятий в двух торговых точках Московского района Санкт-Петербурга изъято 197,34 килограмма готовой молочной продукции и 26,32 килограмма мясной продукции, - сообщает пресс-служба ведомства.
Учитывая, что на этикетках продуктов странами происхождения были государства Евросоюза, то все продукты безжалостно отправились в печь.
Напомним, что в личных целях, то есть для собственного стола ввозить «санкционку» россиянам можно, но делать это для перепродажи запрещено.
ИСТОЧНИК KP.RU