В Петербурге изъяли и сожгли 200 килограммов «санкционки»

СЕГОДНЯ 14:27 2019-06-26T14:27:09+03:00

Все санкционные продукты, которые изъяли у торговцев, пошли в печь. Фото: Россельхознадзор/ ursn.spb.ru

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Нельзя, значит нельзя. И даже если сыр вкусный, а сервелат прямо тает во рту и все это очень хочется, то тоже нельзя. Запрещено. Санкции. Уже пять лет прошло с того момента, когда Россия ответила на введенные против нее ограничения, а петербуржцы все продолжают пробовать на зуб импортные продукты. Рейд по магазинам, торгующим «санкционкой», провели сотрудники Россельхознадзора.

- В ходе контрольно-надзорных мероприятий в двух торговых точках Московского района Санкт-Петербурга изъято 197,34 килограмма готовой молочной продукции и 26,32 килограмма мясной продукции, - сообщает пресс-служба ведомства.

Учитывая, что на этикетках продуктов странами происхождения были государства Евросоюза, то все продукты безжалостно отправились в печь.

Напомним, что в личных целях, то есть для собственного стола ввозить «санкционку» россиянам можно, но делать это для перепродажи запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU