Доковый мост в Кронштадте вернули на место после реставрации

СЕГОДНЯ 14:59 2019-06-26T14:59:38+03:00

Доковый мост, связывающий две стороны Кронштадта, вернулся на место после реставрации. Фото: Пресс-служба администрации Кронштадтского района.

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Знаменитый Доковый мост в Кронштадте вернулся на свое место после годичной реставрации. 26 июня стальную переправу торжественно установили при помощи двух 250-тонных кранов. После окончания работ здесь откроется автомобильное и пешеходное движение.

- Капитальный ремонт Докового моста завершился на три месяца раньше запланированного срока. Об этом руководство Петербурга попросили жители Кронштадта, которым ремонт создавал серьезные неудобства, - сообщает пресс-служба администрации Кронштадтского района.

Надо сказать, что капитальный ремонт Докового моста, занявший 11 месяцев, стал первым за все 163 года, прошедших с момента его постройки. Надо сказать, что переправа, созданная в середине 19 века из корабельной стали является памятником культурного наследия федерального значения.

В ходе реставрационных работ специалисты восстановили не только исторический вид моста, но и поворотный механизм, благодаря которому пролет мог сдвигаться вбок и пропускать суда из дока в Финский залив.

Полностью сдать мост в эксплуатацию планируется в начале-середине июля нынешнего года.

ИСТОЧНИК KP.RU