40-летний петербуржец зарезал свою 18-летнюю возлюбленную и остался сидеть рядом с ее трупом

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-26T15:17:23+03:00

Разъяренный мужчина пять раз всадил девушке нож в сердце

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Полиция Адмиралтейского района Петербурга в среду, 26 июня, задержала 39-летнего мужчину. Петербуржец подозревается в жестоком убийстве 18-летней девушки, с которой он состоял в любовных отношениях. Однако романтика закончилась кровавой поножовщиной.

- Вечером во вторник, 25 июня, мужчина пришел домой к своей возлюбленной на Московском проспекте. Дверь ему открыла сестра девушки. Буквально с порога между только достигшей совершеннолетия петербурженкой и ее 39-летним любовником началась ссора. У мужчины забурлила кровь и он схватился за нож, - сообщил следственный комитет Петербурга.

Напав на свою возлюбленную, разъяренный мужчина девять раз ударил девушку ножом. Пять ударов пришлось прямо в сердце. Разумеется, после такого юная петербуженка, истекая кровью, умерла на месте.

Мужчина после этого не сбежал, а остался сидеть рядом с окровавленным трупом возлюбленной, дожидаясь приезда полиции. На данный момент он задержан. Криминалисты и следователи проводят проверки. Возбуждено уголовное дело за убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU