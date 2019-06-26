В Приморском районе Петербурга заметили лису

СЕГОДНЯ 17:07 2019-06-26T17:07:30+03:00

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В петербургских каменных джунглях живут не только люди, но еще, как оказалось, множество различных животных. Чуть ли не каждый день жители города замечают на улицах то сов, то оленей, то был по КАД пробежится, то лошади. Кого только не встретишь. Вот сегодня, 26 июня, автомобилист запечатлел на видеорегистратор бегущую вдоль дороге лису.

На Мебельной улице заметили лису .

Патрикеевна бежала по Мебельной улице в Приморском районе Петербурга. Животное хотело пересечь дорогу, но убежала обратно, увидев проезжающую машину.

- Вчера змея, сегодня лиса. Вероятно, завтра по Невскому пойдут кабаны и медведи, - размышляют горожане.

Однако надо напомнить, что и свинки уже есть в Петербурге. Свинья по имени Варя живет на Васильевском острове и ее часто можно заметить загорающей на солнышке около Покровской больницы. Поэтому петербуржцев уже сложно чем-то удивить.

По всей видимости, лиса прибежала из Юнтоловского заповедника, который находится в Приморском районе. Периодически они выбегают из леса для того, чтобы полакомиться в помойках.

ИСТОЧНИК KP.RU