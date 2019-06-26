Насильника, скрывающегося несколько лет в Польше, экстрагировали в Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 17:18 2019-06-26T17:18:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Семь долгих лет жительница Санкт-Петербурга ждала наказания для насильника. Мужчина надругался над ней 18 ноября 2019 года, после чего сбежал в Польшу, где благополучно скрывался. Как только его местонахождение было установлено, он был доставлен в Санкт-Петербург к месту проведения следственных действий и арестован. Как сообщили в СУ СКР по Санкт-Петербургу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Известно, что сейчас мужчине 29 лет, на момент преступления ему соответственно было 22 года. В отношении него возбуждено сразу два уголовных дела - по статье "изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера". - Из материалов уголовного дела следует, что утром 18 ноября 2012 года он, находясь в городе Петергоф Санкт-Петербурга у одного из домов по улице Луизино, изнасиловал 25-летнюю женщину (сейчас потерпевшей 32 года, - примеч. Ред.), - сообщили в пресс-службе регионального СК. - Злоумышленник был пьяный, но сумел скрыться. В отношении него было заочно вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он объявлен розыск и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU