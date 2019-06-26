«Белые ночи» ограничат движение транспорта в Санкт-Петербурге 30 июня 2019 года

СЕГОДНЯ 17:46 2019-06-26T17:46:54+03:00

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В воскресенье, 30 июня 2019 года, в Санкт-Петербурге состоится ХХХ Международный марафон «Белые ночи». В связи с этим движение транспорта в центре города с 07.30 до 14.30 изменится. В Госавтоинспекции призывают планировать свои маршруты заранее, учитывая временные неудобства на дорогах. Вот, по каким улицам пройдет забег «Белые ночи» и, соответственно, они будут перекрыты.

Маршрут № 1: Дворцовая площадь – Адмиралтейский проспект (Невский пр., Гороховая ул., Вознесенский пр.) – Сенатская площадь (Конногвардейский бульвар, Галерная ул.) – Английская набережная (Замятин пер.) - Благовещенский мост – Университетская набережная (1 линия ВО, Филологический пер., Менделеевская линия, Таможенный пер.) – Биржевая площадь (Биржевой проезд) - Биржевой мост - пл.Академика Лихачева – Мытнинская набережная (Кронверкский пр.) - Кронверкская набережная (пр. Добролюбова, Каменноостровский пр.) – ул. Куйбышева - Троицкая пл. – Петровская наб. (Мичуринская ул.) – Петроградская наб. (Пеньковая ул., ул. Куйбышева, Пинский пер., Казарменный пер., ул. Рентгена, ул. Чапаева, наб. Карповки) – Аптекарская наб. (ул. профессора Попова, Аптекарский пр.) – ул. Ак. Павлова (Уфимская ул.) – Каменноостровский пр. – Песочная наб. (Вяземский пер., ул. Грота, ул. Даля, Барочная ул., Левашрвский пр., Большая Зеленина ул., наб. Ад. Лазарева) – Б. Крестовский мост – Петроградская ул. (Вязовая ул., пр. Динамо) - Крестовский пр. (Спортивная ул., Белосельский переулок, ул. Рюхина) – Южная дорога - разворот – Южная дорога - Большой Петровский мост – ул. Савиной – Петровская пл. (Петровский пр.) - Петровский пр. (Ремесленная ул.) – мост Красного курсанта – Ждановская наб. (Ждановская ул., Офицерский пер., Малый пр. ПС, Большой пр. ПС) – Тучков мост - 1 линия ВО (наб. адмирала Макарова, Средний пр. ВО, Кубанский пер., Двинский пер., Большой пр. ВО) – Университетская наб. (2-3 линии ВО, 4-5 линии ВО) - Благовещенский мост – Английская наб. – наб. Ново-Адмиралтейского канала (Галерная ул., наб.Адмиралтейского канала) – Храповицкий мост – наб. Мойки (Английский пр.) – наб. Пряжки (Рабочий пер., улица Декабристов, Дровяной пер., ул. Володи Ермака) – ул. Мясная (Витебская ул., Псковская ул.) – наб. канала Грибоедова – Мало-Калинкин мост - наб. Фонтанки (Садовая ул., Калинкин пер., Английский пр., Прядильный пер., Климов пер., Лермонтовский пр., пер. Макаренко, наб. Крюкова канала, Никольский пер., Вознесенский пр., пер. Бойцова, Московский пр., выезд с рынка, ул. Ефимова, Гороховая ул., Апраксин пер., Лештуков мост, Инструментальная линия, пл. и мост Ломоносова, Невский пр., Итальянская ул., Инженерная ул., Замковая ул., наб. Мойки) – Пантелеймоновский мост - наб. Фонтанки (ул. Пестеля, Гангутская ул., ул. Оружейника Федорова) – ул. Чайковского (Соляной пер.) – Гагаринская ул. (Шпалерная ул.) – наб. Кутузова (Кричевский пер.) – Воскресенская наб. (поворот с Литейного пр., пр. Чернышевского, Потемкинская ул., Водопроводный пер.) – Смольная наб. (ул. Смольного, Смольный пр.) – Синопская наб. (поворот с Тульской ул., ул. Моисеенко) - разворот – Синопская наб. – Смольная наб. (поворот с Большеохтинского моста) – Воскресенская наб. - наб. Кутузова (поворот с Литейного моста) - Дворцовая наб. (Троицкий мост, Марсово поле, Мраморный пер.) – Дворцовый пр. - Дворцовая пл.

Маршрут № 2: Дворцовая пл., Адмиралтейский пр., Сенатская пл., Английская наб., Благовещенский мост, Университетская наб., Биржевая пл., наб. Макарова, Тучков мост, пр. Добролюбова, Кронверкская наб., Троицкий мост, Дворцовая наб., Дворцовый пр., Дворцовая пл.

ИСТОЧНИК KP.RU