В Петербурге стали чаще воровать крышки люков

СЕГОДНЯ 17:57 2019-06-26T17:57:03+03:00

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Специалисты «Водоканала» бьют тревогу. В Санкт-Петербурге количество похищенных крышек люков выросло в два раза. С начала года зафиксировано уже не менее 350 подобных случаев. В это же время - январь-июнь 2018 года - произошло 124 хищения.

Самыми «популярными» районами Петербурга по краже люков оказались Невский и Фрунзенский районах – там похищено 132 и 114 крышек колодцев соответственно.

- Несколько случаев зафиксировано также в Кировском районе (там пропали 33 крышки люков) и Красносельском (30 случаев краж), - пояснили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». - Призываем всех, кто стал свидетелем кражи канализационных люков или увидел открытый колодец, позвонить на Горячую линию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 8 (812) 305-09-09.

В «Водоканале» добавили, что все заявки об отсутствии или повреждении крышек люков обрабатываются в первую очередь. Если специалисты, приехавшие на место, обнаруживают, что люк не является собственностью ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», такая заявка передается в соответствующие службы и организации.

ИСТОЧНИК KP.RU