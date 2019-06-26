2019-06-26T18:54:42+03:00
Происшествия

На Свердловской набережной мужчина порезал двоих, стрелявших по нему из пистолета

Один с ранами госпитализирован, второй отправился в отдел полиции
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге на Свердловской набережной произошла перестрелка и поножовщинаВ Петербурге на Свердловской набережной произошла перестрелка и поножовщинаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Утром в среду, 26 июня, на Свердловской набережной в Петербурге произошла кровавая разборка. Прохожие слышали звуки выстрелов, а затем крики. Прибежав на шум, увидели лежащих на земле двоих мужчин в луже крови.

- Около 10:40 часов утра трое уроженцев Дагестана устроили драку с молодым человеком. Все происходило рядом с магазином «Перекресток» в доме 60 по Свердловской набережной, - рассказали очевидцы.

Конфликт произошел на парковке. Парни пытались достать убегавшего от них мужчину сначала руками, а потом схватились за оружие. По всей видимости, пули пролетели мимо, и убегавший молодой человек успел достать нож и порезать своих противников.

- Двое мужчин получили ножевые ранения. Одни из них госпитализирован в больницу, второй с места происшествия доставлен в отдел полиции, - рассказали в главном управлении МВД Петербурга.

Молодой человек с ножом успел сбежать еще до приезда полиции. Правоохранители сейчас разыскивают всех участников конфликта и опрашивают свидетелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Петербуржцы жалуются на незаконные пристройки в Апраксином дворе
Почти 40 килограммов наркотиков петербуржец хранил в двух гаражах
Восемь набережных обновят в 2019 году в Петербурге
19-летнюю девушку на скорости сбила «Субару» на Лермонтовском проспекте
Горит уже три часа: На юге Петербурга полыхает свалка
Бегал по двору и кричал об убийстве: 39-летний петербуржец расправился с молодой любовницей
В Петербурге стали чаще воровать крышки люков
«Белые ночи» ограничат движение транспорта в Санкт-Петербурге 30 июня 2019 года
Насильника, скрывающегося несколько лет в Польше, экстрадировали в Санкт-Петербург
В Приморском районе Петербурга заметили лису
Петербуржец спас выводок утят, чью маму сбили на дороге
В Ленобласти молодой рыбак перерезал горло пенсионеру из-за места на реке
Таксист-мигрант пытался изнасиловать глухонемую выпускницу после «Алых парусов»
Петербурженку с уткой на поводке, просящую милостыню в вагоне метро, сняли на видео
40-летний петербуржец зарезал свою 18-летнюю возлюбленную и остался сидеть рядом с ее трупом
Доковый мост в Кронштадте вернули на место после реставрации