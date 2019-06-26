На Свердловской набережной мужчина порезал двоих, стрелявших по нему из пистолета
Утром в среду, 26 июня, на Свердловской набережной в Петербурге произошла кровавая разборка. Прохожие слышали звуки выстрелов, а затем крики. Прибежав на шум, увидели лежащих на земле двоих мужчин в луже крови.
- Около 10:40 часов утра трое уроженцев Дагестана устроили драку с молодым человеком. Все происходило рядом с магазином «Перекресток» в доме 60 по Свердловской набережной, - рассказали очевидцы.
Конфликт произошел на парковке. Парни пытались достать убегавшего от них мужчину сначала руками, а потом схватились за оружие. По всей видимости, пули пролетели мимо, и убегавший молодой человек успел достать нож и порезать своих противников.
- Двое мужчин получили ножевые ранения. Одни из них госпитализирован в больницу, второй с места происшествия доставлен в отдел полиции, - рассказали в главном управлении МВД Петербурга.
Молодой человек с ножом успел сбежать еще до приезда полиции. Правоохранители сейчас разыскивают всех участников конфликта и опрашивают свидетелей.
ИСТОЧНИК KP.RU