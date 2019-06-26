Бегал по двору и кричал об убийстве: 39-летний петербуржец расправился с молодой любовницей

СЕГОДНЯ 18:55 2019-06-26T18:57:09+03:00

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- Я ее убил! - Этот вопль с улицы заставил петербуржцев выглянуть из своих окон. Во дворе они увидели чудовищную картину: окровавленный мужчина с ножом в руках с криками бегал около дома на Московском проспекте, 75.

Испуганные жители сразу же позвонили в полицию. Когда буяна успокоили и опросили, выяснилось, что кричал он неспроста.

- К любовнице своей он приходил, - говорят местные жители. - Давно его не видели, а вчера - явился. Скандалили.

В квартире, куда завалился 39-летний петербуржец, не только ругались. Во время ссоры мужчина схватил нож и как минимум десять раз ударил свою 18-летнюю жертву, после этого выбежал во двор. Жители дома позвонили в полицию около 16:00 часов.

- Спасти девушку не удалось. Она умерла задолго до приезда полиции и скорой от полученных ранений, - сообщили в СУ СКР по Санкт-Петербургу. - По предварительным данным, подозреваемый был трезв.

Мужчину задержали. Его могут арестовать на время следствия. На подозреваемого завели уголовное дело. За убийство подруги-нимфетки ему грозит до 15 лет колонии. А в ближайшие два месяца его ожидает еще и психолого-психиатрическая экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU