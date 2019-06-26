Горит уже три часа: На юге Петербурга полыхает свалка
Огромный черный столб дыма уже несколько часов витает над небом на юге Петербурга. Вечером в среду, 26 июня, жители Кировского и Красносельского района города в течение нескольких часов наблюдают, как горит свалка на Волхонском шоссе у микрорайона Сосновая Поляна.
- Уже третий час горит свалка между Волхонским шоссе и Сосновой Поляной, - жалуются в социальных сетях петербуржцы.
Надо отметить, что за эту неделю, это уже второй пожар на свалке. Первый раз произошел 24 июня. Местные жители опасаются, что на свалке могут гореть какие-нибудь опасные предметы, дым от которых может нанести вред здоровью.
По информации комитета по природопользованию Смольного, в июне на данной территории опрокинули бочку с горючими веществами, специалисты собрали с тонну нефтепродуктов. Взятые специалистами пробы показали загрязнение почвы. Тогда было возбуждено уголовное дело за порчу земли.
ИСТОЧНИК KP.RU