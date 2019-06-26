2019-06-26T19:11:18+03:00
Происшествия

Горит уже три часа: На юге Петербурга полыхает свалка

По словам местных жителей, пожар происходит в этом месте второй раз за неделю
Лилия КОЗЛОВА
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На Волхонском шоссе три часа горит свалкаНа Волхонском шоссе три часа горит свалкаФото: СОЦСЕТИ
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Огромный черный столб дыма уже несколько часов витает над небом на юге Петербурга. Вечером в среду, 26 июня, жители Кировского и Красносельского района города в течение нескольких часов наблюдают, как горит свалка на Волхонском шоссе у микрорайона Сосновая Поляна.

- Уже третий час горит свалка между Волхонским шоссе и Сосновой Поляной, - жалуются в социальных сетях петербуржцы.

Надо отметить, что за эту неделю, это уже второй пожар на свалке. Первый раз произошел 24 июня. Местные жители опасаются, что на свалке могут гореть какие-нибудь опасные предметы, дым от которых может нанести вред здоровью.

По информации комитета по природопользованию Смольного, в июне на данной территории опрокинули бочку с горючими веществами, специалисты собрали с тонну нефтепродуктов. Взятые специалистами пробы показали загрязнение почвы. Тогда было возбуждено уголовное дело за порчу земли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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