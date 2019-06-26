2019-06-26T19:34:38+03:00
Происшествия

19-летнюю девушку на скорости сбила «Субару» на Лермонтовском проспекте

Тапок с ноги пешехода улетел на 20 метров [видео]
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На Лермонтовском проспекте "Субару" сбила девушкуНа Лермонтовском проспекте "Субару" сбила девушкуФото: скрин с видео
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В Адмиралтейском районе Петербурга около двух часов дня в среду, 26 июня, машина сбила юную девушку. За рулем автомобиля «Субару» находилась 40-летняя женщина, которая не заметила на пешеходном переходе на Лермонтовском проспекте 19-летнюю петербурженку. От удара девочку перевернуло в воздухе, а обувь с ее ноги улетела на пешеходную часть за 20 метров от ДТП.

В Адмиралтейском районе Петербурга сбили 19-летнюю девушку .

- Я жива, все в порядке, - сообщила пострадавшая девушка, которую госпитализировали в Мариинскую больницу. – Я смотрела сначала налево, две машины остановились. Начала смотреть на противоположную сторону, чтобы убедиться в отсутствии машин. Почему поехала машина во втором ряду, для меня загадка.

Надо отметить, что «Субару» остановилась не сразу. Машина проехала еще несколько метров вперед и уже после только затормозила. Реакция окружающих пешеходов вовсе удивляет. Люди увидели момент удара, еще задержали на падающей девочке взгляд на несколько секунд и спокойным шагом дальше отправились по своим делам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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