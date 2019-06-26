2019-06-26T21:37:28+03:00
Общество

Петербуржцы жалуются на незаконные пристройки в Апраксином дворе

Рынок начал «поглощать» соседние дома [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Апраксин двор планомерно поглощает соседние домаАпраксин двор планомерно поглощает соседние домаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Апраксин двор в Петербурге планомерно поглощает соседские дома. На это жалуются местные жители. Один из таких домов №32 по Садовой улице. По словам петербуржцев, все дворы завалены мусором, старыми вывесками и манекенами.

- Осуществлен захват арки дома с проходящей вдоль стены газовой магистралью. Вместо входа во двор устроен магазин китайских товаров для телефонов, - пишут страдающие петербуржцы в соцсети.

Свалка под окнами Детской музыкальной школы Фото: СОЦСЕТИ

Свалка под окнами Детской музыкальной школыФото: СОЦСЕТИ

Кроме того, в двух дворах дома несколько незаконных пристроек. А в первом дворе со стороны Садовой отстроена даже будка по ремонту обуви. Все общедомовые помещения дома проданы, подвалы заглублены. Также во дворе возводится капитальная зимняя мега-веранда, отнявшая у людей половину двора. Другая половина отгорожена пластиковыми дорожными барьерами для привилегированной парковки бизнесменов-владельцев магазинов.

Мега-веранда Фото: СОЦСЕТИ

Мега-верандаФото: СОЦСЕТИ

Как бороться с этим беспределом, петербуржцы уже не знаю. Они пишут жалобы, но пока что решений нет. А дворы все больше и больше зарастают мусором и хламом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почти восемь часов самолет из Симферополя не может вылететь в Пулково
Почти 40 килограммов наркотиков петербуржец хранил в двух гаражах
Восемь набережных обновят в 2019 году в Петербурге
19-летнюю девушку на скорости сбила «Субару» на Лермонтовском проспекте
Горит уже три часа: На юге Петербурга полыхает свалка
Бегал по двору и кричал об убийстве: 39-летний петербуржец расправился с молодой любовницей
На Свердловской набережной мужчина порезал двоих, стрелявших по нему из пистолета
В Петербурге стали чаще воровать крышки люков
«Белые ночи» ограничат движение транспорта в Санкт-Петербурге 30 июня 2019 года
Насильника, скрывающегося несколько лет в Польше, экстрадировали в Санкт-Петербург
В Приморском районе Петербурга заметили лису
Петербуржец спас выводок утят, чью маму сбили на дороге
В Ленобласти молодой рыбак перерезал горло пенсионеру из-за места на реке
Таксист-мигрант пытался изнасиловать глухонемую выпускницу после «Алых парусов»
Петербурженку с уткой на поводке, просящую милостыню в вагоне метро, сняли на видео
40-летний петербуржец зарезал свою 18-летнюю возлюбленную и остался сидеть рядом с ее трупом
Доковый мост в Кронштадте вернули на место после реставрации