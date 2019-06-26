Петербуржцы жалуются на незаконные пристройки в Апраксином дворе

СЕГОДНЯ 21:37 2019-06-26T21:37:28+03:00

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Апраксин двор в Петербурге планомерно поглощает соседские дома. На это жалуются местные жители. Один из таких домов №32 по Садовой улице. По словам петербуржцев, все дворы завалены мусором, старыми вывесками и манекенами.

- Осуществлен захват арки дома с проходящей вдоль стены газовой магистралью. Вместо входа во двор устроен магазин китайских товаров для телефонов, - пишут страдающие петербуржцы в соцсети.

Свалка под окнами Детской музыкальной школыФото: СОЦСЕТИ

Кроме того, в двух дворах дома несколько незаконных пристроек. А в первом дворе со стороны Садовой отстроена даже будка по ремонту обуви. Все общедомовые помещения дома проданы, подвалы заглублены. Также во дворе возводится капитальная зимняя мега-веранда, отнявшая у людей половину двора. Другая половина отгорожена пластиковыми дорожными барьерами для привилегированной парковки бизнесменов-владельцев магазинов.

Как бороться с этим беспределом, петербуржцы уже не знаю. Они пишут жалобы, но пока что решений нет. А дворы все больше и больше зарастают мусором и хламом.

ИСТОЧНИК KP.RU