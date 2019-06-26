Почти восемь часов самолет из Симферополя не может вылететь в Пулково

26 Июнь 21:52 2019-06-26T21:52:02+03:00

Самолет в Петербург почти восемь часов не может вылететь из Симферополя Фото: Олег ЗОЛОТО

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Жители Петербурга уже почти восемь часов не могут вылететь из аэропорта Симферополя домой. Самолет, который должен был отправиться в Северную столицу из Крыма в среду, 26 июня, в час дня по местному времени и приземлиться в аэропорту Пулково в 16:10 по московскому времени. Однако по неизвестным причинам был отменен.

- Рейс FV-6892 Симферополь – Петербург авиакомпании «России» задерживается в крымском аэропорту на семь часов, - говорится на сайте петербургской воздушной гавани.

По предварительным данным, причиной отмены рейса стала птица, которая залетела в двигатель самолет. На данный момент специалисты проверяют техническое состояние лайнера и готовность его к полету. Пассажиры все это время ожидают в аэропорту.

На данный момент планируется, что самолет из Симферополя приземлится в Северной столице в 23:40.

ИСТОЧНИК KP.RU