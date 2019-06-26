Почти восемь часов самолет из Симферополя не может вылететь в Пулково
Жители Петербурга уже почти восемь часов не могут вылететь из аэропорта Симферополя домой. Самолет, который должен был отправиться в Северную столицу из Крыма в среду, 26 июня, в час дня по местному времени и приземлиться в аэропорту Пулково в 16:10 по московскому времени. Однако по неизвестным причинам был отменен.
- Рейс FV-6892 Симферополь – Петербург авиакомпании «России» задерживается в крымском аэропорту на семь часов, - говорится на сайте петербургской воздушной гавани.
По предварительным данным, причиной отмены рейса стала птица, которая залетела в двигатель самолет. На данный момент специалисты проверяют техническое состояние лайнера и готовность его к полету. Пассажиры все это время ожидают в аэропорту.
На данный момент планируется, что самолет из Симферополя приземлится в Северной столице в 23:40.
ИСТОЧНИК KP.RU