2019-06-26T21:52:02+03:00
Общество

Почти восемь часов самолет из Симферополя не может вылететь в Пулково

Прилет лайнера в Петербург ожидается около полуночи
Лилия КОЗЛОВА
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Самолет в Петербург почти восемь часов не может вылететь из СимферополяСамолет в Петербург почти восемь часов не может вылететь из СимферополяФото: Олег ЗОЛОТО
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Жители Петербурга уже почти восемь часов не могут вылететь из аэропорта Симферополя домой. Самолет, который должен был отправиться в Северную столицу из Крыма в среду, 26 июня, в час дня по местному времени и приземлиться в аэропорту Пулково в 16:10 по московскому времени. Однако по неизвестным причинам был отменен.

- Рейс FV-6892 Симферополь – Петербург авиакомпании «России» задерживается в крымском аэропорту на семь часов, - говорится на сайте петербургской воздушной гавани.

По предварительным данным, причиной отмены рейса стала птица, которая залетела в двигатель самолет. На данный момент специалисты проверяют техническое состояние лайнера и готовность его к полету. Пассажиры все это время ожидают в аэропорту.

На данный момент планируется, что самолет из Симферополя приземлится в Северной столице в 23:40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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