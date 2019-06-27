Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград и объединить с областью

СЕГОДНЯ 08:49 2019-06-27T08:49:08+03:00

Жириновский преложил переименовать Петербург в Петроград. И объединить с областью. Петроградской, судя по всему. Фото: Александр ГЛУЗ

Политик уверен, что регионов в России слишком много

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Владимир Жириновский давно известен своими эпатажными высказываниями и оригинальными мыслями. Редко когда речь лидера ЛДПР не разлетается на цитаты. Вот и в этот раз, выступая на Госсовете по развитию дорожной сети, он высказал несколько оригинальных идей. В частности, предложил объединить Петербург с областью, а для начала переименовать город в Петроград.

- Этого деления город-область нет нигде в мире. Объединить, но во-первых по-русски назвать: Петроград, - заявил Владимир Вольфович.

Такое же объединение политик предложил и Московскому региону. Так, по мнению Жириновского, будет справедливо. Ведь люди живут рядом, многие из Подмосковья работают в столице, но имеют другой статус. Какой именно - автор идеи не уточнил.

А основной мыслью было укрупнение регионов.

- Много 85. Надо максимум 40 по 5 миллионов. Так управлять удобнее, - заявил Владимир Жириновский.

ИСТОЧНИК KP.RU