Алиментщица пряталась от приставов в кустах шиповника, но все равно получила 10 суток

СЕГОДНЯ 09:29 2019-06-27T09:29:31+03:00

Петербурженку, которая не платила денег на содержание дочери, в качестве наказания отправили в изолятор

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Ближайшие восемь суток (двое из десяти она уже отсидела) проведет в изоляторе жительница Санкт-Петербурга, которая накопила серьезный долг по алиментам. Женщину, не платившую денег на содержание 8-летней дочери, по кустам ловили судебные приставы.

- Мать, лишенная родительских прав, задолжала опекунам дочери 280 тысяч рублей. Имущества, которое можно было бы взыскать, у нее не оказалось. От правосудия женщина скрывалась у сожителя, - сообщает петербургское управление Федеральной службы судебных приставов.

Чтобы исполнить решение Кронштадтского суда, инспекторам ФССП пришлось побегать. Сначала они установили реальное место жительства дамы в Курортном районе. Пришли по адресу, но сожитель женщины пускать приставов отказался. Помог лишь визит участкового. Но и в квартире, расположенной на первом этаже, женщины не нашлось.

Подозрение вызвало открытое окно с откинутой москитной сеткой. Выглянув наружу, инспектора нашли беглянку. Она сидела в кустах шиповника. Женщину извлекли из зарослей и доставили в изолятор. Там, с 25 июня, она отбывает свои 10 суток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU