Мошенники продали петербургской пенсионерке чужую квартиру за три миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:03 2019-06-27T10:03:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Санкт-Петербурга требует завести уголовное дело в отношении группы лиц, которые «продали» пенсионерке чужую квартиру. Пожилая женщина отдала за недвижимость три миллиона рублей и лишь потом узнала, что жилье в новостройке ей все равно не принадлежит.

- Проверка показала, что мошенники, представившись работниками администрации района, предложили потерпевшей приобрести у третьего лица, недвижимость в новостройке на Ленинском проспекте, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Чтобы убедить пенсионерку в чистоте помыслов, злоумышленники раздобыли ключи, показали женщине приобретаемое, якобы, жилье и поехали в юридический центр на улицу Восстания, где и заключили сделку. Петербурженка отдала хитрым дельцам 3 миллиона рублей.

В действительности квартира принадлежала застройщику и была передана судебными приставами на реализацию в счет погашения задолженности. В итоге женщина осталась и без нового жилья и без денег. Материалы по делу направлены в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU