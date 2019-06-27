2019-06-27T10:03:37+03:00
Происшествия

Мошенники продали петербургской пенсионерке чужую квартиру за три миллиона рублей

Недвижимость, на которую польстилась женщина, оказалась проблемной
Петр КИБЕР
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Петербургская пенсионерка отдала мошенникам 3 миллиона рублей и осталась без квартиры.Петербургская пенсионерка отдала мошенникам 3 миллиона рублей и осталась без квартиры.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Прокуратура Санкт-Петербурга требует завести уголовное дело в отношении группы лиц, которые «продали» пенсионерке чужую квартиру. Пожилая женщина отдала за недвижимость три миллиона рублей и лишь потом узнала, что жилье в новостройке ей все равно не принадлежит.

- Проверка показала, что мошенники, представившись работниками администрации района, предложили потерпевшей приобрести у третьего лица, недвижимость в новостройке на Ленинском проспекте, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Чтобы убедить пенсионерку в чистоте помыслов, злоумышленники раздобыли ключи, показали женщине приобретаемое, якобы, жилье и поехали в юридический центр на улицу Восстания, где и заключили сделку. Петербурженка отдала хитрым дельцам 3 миллиона рублей.

В действительности квартира принадлежала застройщику и была передана судебными приставами на реализацию в счет погашения задолженности. В итоге женщина осталась и без нового жилья и без денег. Материалы по делу направлены в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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