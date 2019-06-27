2019-06-27T11:02:48+03:00
Общество

Это рекорд: В Петербурге три выпускника набрали по 300 баллов на ЕГЭ

Уникальные ученики есть в двух лицеях и одной школе города
Петр КИБЕР
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В Петербурге три выпускника сдали ЕГЭ га 300 баллов.В Петербурге три выпускника сдали ЕГЭ га 300 баллов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сразу тремя выпускниками может гордится Петербург. Три школьника, как три былинных богатыря, сумели набрать максимальные баллы на Едином госэкзамене (ЕГЭ). Это уникальный результат для Северной столицы.

- Впервые за всю историю проведения в Санкт-Петербурге государственной итоговой аттестации сразу три выпускника стали 300-балльниками, то есть получили максимальные оценки одновременно по трем предметам, - сообщает пресс-служба городского Комитета по образованию.

Кроме уже известного читателям «Комсомолки» Михаила Сизова из школы № 200 Красносельского района, который сдал на сто баллов экзамены по русскому языку, профильной математике и физике, отличились ученики двух лицеев.

Выпускник лицея № 101 Выборгского района Леон Галстян получил по 100 баллов на экзаменах по русскому языку, профильной математике и информатике. По этим же предметам максимальные результаты получил ученик Президентского физико-математического лицея № 239 Никита Абрамов.

Стоит сказать, что 300 баллов по ЕГЭ в России смогли получить всего 30 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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