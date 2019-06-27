Это рекорд: В Петербурге три выпускника набрали по 300 баллов на ЕГЭ
Сразу тремя выпускниками может гордится Петербург. Три школьника, как три былинных богатыря, сумели набрать максимальные баллы на Едином госэкзамене (ЕГЭ). Это уникальный результат для Северной столицы.
- Впервые за всю историю проведения в Санкт-Петербурге государственной итоговой аттестации сразу три выпускника стали 300-балльниками, то есть получили максимальные оценки одновременно по трем предметам, - сообщает пресс-служба городского Комитета по образованию.
Кроме уже известного читателям «Комсомолки» Михаила Сизова из школы № 200 Красносельского района, который сдал на сто баллов экзамены по русскому языку, профильной математике и физике, отличились ученики двух лицеев.
Выпускник лицея № 101 Выборгского района Леон Галстян получил по 100 баллов на экзаменах по русскому языку, профильной математике и информатике. По этим же предметам максимальные результаты получил ученик Президентского физико-математического лицея № 239 Никита Абрамов.
Стоит сказать, что 300 баллов по ЕГЭ в России смогли получить всего 30 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU