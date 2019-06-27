«Газпром Арена» - основной, «Петровский» - тренировочный: Петербург готовится к проведению Евро-2020
Уже через год Санкт-Петербург в числе других 12 европейских городов примет игры футбольного Евро-2020. Северная столица стала единственным представителем России, попавшим в круг избранных, поэтому внимание мероприятию уделяют на высшем уровне.
- Под зампреда правительства России Ольги Голодец в Москве прошло совещание по подготовке Петербурга к играм чемпионата Европы по футболу 2020 года, - сообщает пресс-служба Смольного.
По заверению вице-губернатора Северной столицы Владимира Кириллова, город практически готов принять гостей и участников соревнований. Сформирована сама концепция проведения игр, набираются волонтеры, подписано соглашение с УЕФА и определены тренировочные базы.
Так, для подготовки футболистов задействуют стадион «Петровский», стадион тренировочной базы ФК «Зенит» в Удельном парке и построенные к Чемпионату мира по футболу стадионы в Зеленогорске и Павловске. Основной игровой ареной станет 68-тысячное футбольное сооружение на Крестовском острове.
Напомним, что Петербург примет три игры группового этапа и один четвертьфинал.
ИСТОЧНИК KP.RU