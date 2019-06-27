В Петербурге вооруженные грабители попытались украсть продукты из магазина
Петербургские злодеи дошли до того, что стали с оружием грабить продуктовые магазины. При этом их интересовали вовсе не деньги, а еда. Полицейские Калининского района Северной столицы ищут троих мужчин, совершивших налет на сетевой супермаркет.
- 26 июня в помещение магазина на улице Брянцева ворвались трое неизвестных, которые под угрозой предмета, похожего на пистолет, попытались вынести продукты, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Завершился налет для злодеев успешно, или же они остались голодными - неизвестно, но формулировка «попытались вынести» в полицейской сводке намекает на фиаско. Заявление о попытке ограбления в любом случае написано, это сделал замдиректора торговой точки. Теперь петербургским стражам порядка предстоит найти оголодавших злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU