В Петербурге вооруженные грабители попытались украсть продукты из магазина

СЕГОДНЯ 11:42 2019-06-27T11:42:01+03:00

В Петербурге неизвестные пришли в магазин за продуктами с пистолетом. Фото: Евгения ГУСЕВА

Почему злоумышленники не позарились на деньги - у них спросит полиция, когда поймает

Изменить размер текста: A A

Петербургские злодеи дошли до того, что стали с оружием грабить продуктовые магазины. При этом их интересовали вовсе не деньги, а еда. Полицейские Калининского района Северной столицы ищут троих мужчин, совершивших налет на сетевой супермаркет.

- 26 июня в помещение магазина на улице Брянцева ворвались трое неизвестных, которые под угрозой предмета, похожего на пистолет, попытались вынести продукты, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Завершился налет для злодеев успешно, или же они остались голодными - неизвестно, но формулировка «попытались вынести» в полицейской сводке намекает на фиаско. Заявление о попытке ограбления в любом случае написано, это сделал замдиректора торговой точки. Теперь петербургским стражам порядка предстоит найти оголодавших злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU