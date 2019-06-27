2019-06-27T11:42:01+03:00
Происшествия

В Петербурге вооруженные грабители попытались украсть продукты из магазина

Почему злоумышленники не позарились на деньги - у них спросит полиция, когда поймает
Петр КИБЕР
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В Петербурге неизвестные пришли в магазин за продуктами с пистолетом.В Петербурге неизвестные пришли в магазин за продуктами с пистолетом.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Петербургские злодеи дошли до того, что стали с оружием грабить продуктовые магазины. При этом их интересовали вовсе не деньги, а еда. Полицейские Калининского района Северной столицы ищут троих мужчин, совершивших налет на сетевой супермаркет.

- 26 июня в помещение магазина на улице Брянцева ворвались трое неизвестных, которые под угрозой предмета, похожего на пистолет, попытались вынести продукты, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Завершился налет для злодеев успешно, или же они остались голодными - неизвестно, но формулировка «попытались вынести» в полицейской сводке намекает на фиаско. Заявление о попытке ограбления в любом случае написано, это сделал замдиректора торговой точки. Теперь петербургским стражам порядка предстоит найти оголодавших злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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