2019-06-27T13:05:27+03:00
Спорт

Никогда на сдавайся: Болельщики «Зенита» сделали граффити со смертельно больным Фернандо Риксеном

Супруга бывшего игрока сине-бело-голубых сообщила, что футболист тронут до слез
Петр КИБЕР
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Болельщики "Зенита" сделали граффити в поддержку Фернандо Риксена. Фото: twitter.com/russian_ultrasБолельщики "Зенита" сделали граффити в поддержку Фернандо Риксена. Фото: twitter.com/russian_ultras
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Болельщики петербургского «Зенита» решили поддержать смертельно больного экс-игрока клуба голландца Фернандо Риксена и сделали большое граффити с ним в одном из районов города. «Никогда не сдавайся» написано на рисунке по-английски. На творчество фанатов уже ответила русская жена Фернандо Виктория.

- Хочется сказать спасибо всем болельщикам Зенита за такую поддержку. Благодарим от всего сердца. Он плакал, когда я ему показала. Ваша поддержка очень важна для него, - написала супруга футболиста в «Инстаграме».

Напомним, что Фернандо Риксен выступал за «Зенит» в 2006-2009 годах. С петербургским клубом он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Здесь же, в Петербурге он познакомился со своей нынешней женой. После возвращения в Голландию у них родилась дочь Изабелла.

В 2013 году у Риксена обнаружили Боковой амиатрофический склероз - смертельную болезнь, при которой страдает нервная система и атрофируются мышцы. В последнее время Фернандо прикован к постели, почти парализован и не может говорить. Сейчас он находится в клинике в Шотландии.

Недавно он в больничной палате поздравил свою дочь с 7-летием, а 28 июня у Риксена должен пройти прощальный вечер с болельщиками. Речь об эвтаназии, про которою ошибочно подумали журналисты, больше не идет.

Экс-игрок «Зенита» Фернандо Риксен борется со смертельной болезнью.«Я воин. Воин с бойцовским духом». Уже 6 лет футболист Фернандо Риксен доказывает, что эта татуировка на его груди не пустые слова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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