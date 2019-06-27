Толбухин маяк в Кронштадте стал памятником

СЕГОДНЯ 13:59 2019-06-27T13:59:05+03:00

Толбухин маяк стоит в Финском заливе уже 300 лет. И продолжает работать. Фото: КГИОП СПб

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В Петербурге, точнее в Финском заливе появился новый памятник. Объектом культурного наследия регионального значения стал Толбухин маяк, расположенный в пяти километрах от оконечности острова Котлин, на котором стоит Кронштадт.

- Толбухин маяк является частью архитектурного ансамбля XIX века – оборонительных сооружений Кронштадтской крепости и фортов. Он представляет собой архитектурную доминанту в акватории Финского залива и имеет огромный по радиусу круговой обзор, - сообщает пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП).

Надо сказать, что Толбухин маяк - один из старейших в Петербурге и в России. В 2019 году ему стукнет 300 лет. Идеологом и одним из авторов строительства сигнальной башни был еще император Пётр I.

Изначально маяк был деревянным. К слову, он стал первым в России, огонь которого зажигался в определенное время. Позднее обветшавшую постройку заменили каменным зданием. С 1810 года на маяке служили смотритель и семеро солдат с унтер-офицером.

До настоящего времени Толбухин маяк остается действующим.

ИСТОЧНИК KP.RU