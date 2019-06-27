Власти Петербурга ищут новое место для зоопарка, но вне города
Строительство нового зоопарка в Петербурге давно стало притчей во языцех. В разные годы анонсировались различные, простые и помпезные проекты, реализовано из которых не было ни одного. А пока слова остаются словами, обитатели Ленинградского зоопарка продолжают тесниться в своих клетках. Где и когда появится новый зоосад, петербуржцы спросили у главы города.
- Может кто- нибудь, когда- нибудь решит заняться зоопарком у нас в Петербурге? Может пора его перенести из исторического центра? - написала пользовательница соцсетей на странице Александр Беглова «ВКонтакте».
Ответили петербурженке с аккаунта правительства города.
- Мы благодарим вас за активную позицию и разделяем мнение о создании комфортных условий для обитателей и посетителей зоопарка, - написали чиновники.
При этом размещение такого объекта регламентируют строгие правила. Учитывая все факторы, строительство зоопарка в черте города признано нецелесообразным.
Напомним, что последний проект предполагал создание масштабного комплекса в районе Юнтолово, даже перспективная станция метро имеет рабочее название «Зоопарк», однако на настоящий момент все планы по строительству заморожены.
ИСТОЧНИК KP.RU