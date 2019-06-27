Власти Петербурга ищут новое место для зоопарка, но вне города

СЕГОДНЯ 15:01 2019-06-27T15:01:24+03:00

Когда и где в Петербурге появится новый зоопарк - никто не знает. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вопрос о том, когда у животных появится новый и просторный дом, врио губернатора в соцсетях спросили жители Северной столицы

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Строительство нового зоопарка в Петербурге давно стало притчей во языцех. В разные годы анонсировались различные, простые и помпезные проекты, реализовано из которых не было ни одного. А пока слова остаются словами, обитатели Ленинградского зоопарка продолжают тесниться в своих клетках. Где и когда появится новый зоосад, петербуржцы спросили у главы города.

- Может кто- нибудь, когда- нибудь решит заняться зоопарком у нас в Петербурге? Может пора его перенести из исторического центра? - написала пользовательница соцсетей на странице Александр Беглова «ВКонтакте».

Ответили петербурженке с аккаунта правительства города.

- Мы благодарим вас за активную позицию и разделяем мнение о создании комфортных условий для обитателей и посетителей зоопарка, - написали чиновники.

При этом размещение такого объекта регламентируют строгие правила. Учитывая все факторы, строительство зоопарка в черте города признано нецелесообразным.

Напомним, что последний проект предполагал создание масштабного комплекса в районе Юнтолово, даже перспективная станция метро имеет рабочее название «Зоопарк», однако на настоящий момент все планы по строительству заморожены.

ИСТОЧНИК KP.RU