МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре

СЕГОДНЯ 15:35 2019-06-27T15:35:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Сильный ветер и дождь - такая прекрасная в кавычках погода ожидает жителей Петербурга в пятницу. О возможном ударе стихии и том как уберечь себя и свое имущество, сообщает региональное управление МЧС.

- 28 июня в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, порывы ветра до 18 метров в секунду, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Чтобы не попасть в беду, не обнаружить машину придавленной деревом или не повредить здоровье, стоит соблюсти несколько простых правил.

Для начала, надо закрыть все окна и двери. Особенно балконные. С самих балконов лучше убрать все вещи - может сдуть и травмировать прохожих, а отвечать придется хозяину. Если же дождь и ветер застали вас на улице, то обходите стороной деревья и рекламные щиты, не стойте вблизи домов - с крыши может что-нибудь рухнуть.

Автовладельцам стоит позаботиться о своих железных конях и переставить их на открытое место. Ну и конечно не стоит гулять в грозу, ведь удар молнии никому не идет на пользу.

ИСТОЧНИК KP.RU