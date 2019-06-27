Петербурженка подожгла себя, готовя еду

СЕГОДНЯ 15:55 2019-06-27T15:55:39+03:00

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Юная жительница Петербурга попала в больницу с сильнейшими ожогами из-за собственной неаккуратности. Как стало известно в четверг, 27 июня, 16-летняя девушка была дома одна, собралась пообедать, начала греть себе еду, но тут что-то пошло не так. Вместо обеда она «поджарила» себя саму.

- Петербурженка решила подогреть еду. Но неожиданно пламя с газовой плиты перекинулось ей на платье. Одежда девушки мгновенно вспыхнула, - сообщается в паблике «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Девушка запаниковала, начала бегать по квартире, но как-то сумела потушить огонь и вызвать скорую помощь. Медики госпитализировали обгоревшую петербурженку из квартиры в доме на Краснопутиловской улице. Сейчас несчастная находится в реанимации. У нее диагностировали ожоги четвертой степени.

- У меня было такое, правда, все обошлось испугом. Готовила обед и вдруг пламя по плите, по ручкам плиты и на мой халат. Как это получилось до сих пор загадка, - рассказала в сети одна горожанка.

Один из комментаторов предположил, что так загореться платье могло из-за горячего масла, которое загорелось в сковородке и брызнуло девушке на одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU