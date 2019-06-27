Петербургские пенсионеры заплатили дезинфекторам 11 тысяч рублей и остались со своими клопами

СЕГОДНЯ 17:12 2019-06-27T17:12:41+03:00

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В Петербурге пара пенсионеров хотела избавиться от клопов, но вместо этого лишилась денег. Семейная чета обратилась к дезинфекторам по объявлению. Те предложили по телефону свои услуги, назвав сначала одну сумму, но когда приехали выполнять работу, цифра выросла почти в четыре раза.

- У двух пенсионеров-ивалидов дома завелись клопы, и они обратились в компанию дезинфекторов. По телефону служба сначала назвала итоговую сумму в 1700 рублей. Однако когда специалисты приехали на вызов, то потребовали плату в 7650 рублей. А это добрая часть пенсии пожилых рублей, - рассказали свидетели беды пенсионеров в социальной сети.

После «обработки» от насекомых, клопы никуда не делись, и старики обратились в фирму по гарантии, обработка по которой была обещана за 800 рублей. Однако когда «специалисты» приехали вновь, то потребовали уже 9800 рублей. Плюс посоветовали выбросить старый диван и купить новый.

Но и на этот раз насекомые никуда не ушли. Старики обратились в другую организацию. Когда специалисты приехали в квартиру, то обнаружили клопов в новом диване, кровати, а также под плинтусами по всей площади комнаты. Так пенсионеры лишились большой для них суммы денег и двух диванов.

ИСТОЧНИК KP.RU