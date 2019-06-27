2019-06-27T19:24:28+03:00
Общество

В Петербурге продают грузовик с картинами Фриды Кало

За фургон с изображением мексиканской художницы просят 310 тысяч рублей [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге продают грузовой фургон с изображением картин Фриды Кало / Фото: АвитоВ Петербурге продают грузовой фургон с изображением картин Фриды Кало / Фото: Авито
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У поклонников живописи и эксклюзивных автомобилей появился отличный шанс. В Петербурге через интернет продается грузовой фургон с изображениями картин знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало. Сам автомобиль марки Iveco Daily не новый, 1997 года выпуска. За такой грузовик хозяин машины хочет 310 тысяч рублей.

"Корни" / Фото: Авито

"Корни" / Фото: Авито

- Изотермический фургон раскрашен аэрографом. Рама в отличном состоянии. Машиной владею два года. За это время она «помогла» построить дом и еще немного заработать. Из последнего ремонта: новая рулевая рейка, передние тормозные диски, капиталка двигателя, пару лет назад менялась турбина, менялись обе крестовины на кардане, масло в мосту, коробке и двигателе, новое кресло водителя установлено от гольфа, пассажиров от японского автомобиля, капот загрунтован и готов к покраске, - рассказал продавец в объявлении на сайте «Авито».

"Две Фриды" / Фото: Авито

"Две Фриды" / Фото: Авито

На фургоне изображено три картины Фриды Кало. Сзади «Две Фриды», а по бокам известные работы кисти художницы «Автопортрет с попугаями» и «Корни».

ИСТОЧНИК KP.RU

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