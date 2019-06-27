Благотворительный фонд «Сирин» прекращает прием пострадавших животных

СЕГОДНЯ 19:42 2019-06-27T19:42:52+03:00

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Петербургский благотворительный фонд «Центр реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин», который занимается помощью пострадавшим диким животным и птицам, больше не будет принимать новых постояльцев. Об этом активисты объявили накануне вечером, 26 июня.

- На данный момент мы полностью прекращаем приём животных. Фонд продолжит работу и заботу об имеющихся постояльцах, и мы, конечно же, будем держать вас в курсе. Но в виду изменившихся обстоятельств, работать с государственной собственностью мы более не можем, - говорится в сообщении организации.

Под «государственной собственностью» фонд подразумевает зверей и птиц. Причина прекращения работы с новыми животными проста и печальна – организация просто не располагает нужной площадью для того, чтобы разместить всех диких зверей, которых им приносят. Кроме того, по словам представителей «Сирин», городская администрация не заинтересована их работой, а значит, никакой материальной поддержки нет.

- Учитывая все вкупе мы не можем более предоставлять государству наши услуги, раз оно в них не очень и заинтересовано, - подчеркнули активисты.

ИСТОЧНИК KP.RU