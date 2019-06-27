2019-06-27T20:33:06+03:00
Происшествия

В Петербурге арестовали мужчину, убившего молодую любовницу

Ревнивцу грозит до 15 лет тюрьмы
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 18-летней любовницыВ Петербурге арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 18-летней любовницыФото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня, 27 июня, в Петербурге арестовали 39-летнего мужчину, который зарезал свою 18-летнюю возлюбленную. Трагедия произошла вечером во вторник, 25 июня, в одном из домов по Московскому проспекту в Адмиралтейском районе города. Ревнивый мужчина десять раз всадил нож в любовницу. Пять ударов пришлись прямо в сердце.

- Спасти девушку не удалось. Она скончалась задолго до приезда полиции и скорой помощи от множественных ран. Сам мужчина в момент убийства был трезвый, - рассказали в Следственном комитете Петербурга.

По словам местных жителей, мужчину давно не видели в этом доме. В тот вечер, когда он пришел, соседи слышали крики скандала. После мужчина выбежал на улицу, весь в крови и с ножом в руках.

Сейчас 39-летний подозреваемый задержан. Правоохранители проводят следственные действия для того, чтобы установить все детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело. Мужчине за убийство молодой возлюбленной грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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